Kræftramte tilbydes træning i VIC

VEJEN: Vejen Idrætscenter tilbyder nu også træning til kræftramte og tidligere kræftramte. Der tilbydes træning to gange om ugen - onsdage og torsdage - og træningen består blandt andet af yoga, lettere dansetrin og forskellige bold- og elastikøvelser. Der tilbydes efter hver træningslektion noget meditation samt socialt samvær omkring en kop kaffe.

Træningen ledes af VIC-instruktør Joye Meulengracht; meditationen ledes af Bernt Lassen.

De nye cancer-hold tilbydes som en del af konceptet "Din Sundhed", der støttes af TrygFonden. Projektet skal være med til at sikre, at endnu flere borgere vælger en sund og aktiv livsstil, og der er blandt andet uddannet en stor gruppe sundhedsmotivatorer, som skal hjælpe andre med at komme godt i gang med at leve sundt.

Vejen Idrætscenter tilbyder i forvejen - via dette projekt - træning til blandt andet gigtramte, folk med hjerteproblemer, rygproblemer og diabetes. Alle disse hold er etableret i samarbejde med lokale patientforeninger, og samarbejdet glæder kommunikationschef i Vejen Idrætscenter, Signe Grüner Hansen.

Hun siger:

- Det er skønt med så godt et samarbejde. At patientforeningerne står bag, skulle gerne signalere en vis seriøsitet, og sikre, at den træning, der tilbydes, er direkte målrettet folk med forskellige sygdomme. Den erfaring, vi gør os på området, skal bagefter deles med mange andre idrætsanlæg herhjemme. Det er en spændende proces.