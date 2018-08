Kræftramte satte fælles håndaftryk på stafetten

70 fightere gik æresrunde ved Stafet for Livet og satte bagefter deres håndaftryk på et fælles kunstværk ved indgangsareralet til Vejen Idrætscenter. Lørdag aften samledes masser af mennesker, og fællesskabsfølelsen lyste ud i mørket.

VEJEN: Omkring 1.700 borgere valgte lørdag at gå eller løbe til fordel for kræftsagen ved årets Stafet for Livet i Vejen, og 70 fightere, klædt i gule t-shirts, bar først gule solsikker rundt på stadion i en æresrunde, inden de samledes foran Vejen Idrætscenter og med deres hænder lavede historiske aftryk i noget cement, der var lagt ved indgangen til Vejen Idrætscenter.

På den måde fik man skabt endnu et fælles kunstværk. Det kunstværk, fighterne skabte ved sidste års stafet, forestiller et maleri og hænger i dag i idrætscentrets kælder.

Fighterne tg godt imod invitationen til endnu en gang at være kunstneriske i fællesskab, og fra flere lød det:

- Ej, hvor er det en god idé med vores håndaftryk i cement. Især lige ved indgangen, hvor alle, som kommer forbi, kan stoppe op og se værket.

Stemningen ved årets Stafet for Livet var intens. Folk mødtes fra nær og fjern og stod sammen om at rejse kapital til kræftsagen. Der blev talt meget om kræftsygdomme, og stafetten blev absolut et arrangement med plads til både tårer og savn men også humor, gode kram og masser af medmenneskelighed.

Lørdag aften, da stemningen var på sit højeste, underholdt blandt andet gruppen Almost Irish, og der blev tændt hundredvis af lysposer, som ikke kun lyste ud i mørket men også gav de mange pårørende en mulighed for enten at mindes og/eller at opmuntre nuværende kræftramte til fortsat at kæmpe.

Stafetten bød også på figther-taler, bankospil, tombolaer og meget mere.

JydskeVestkysten dækker stafettens afslutning søndag formiddag.

Læs derfor mere i løbet af søndagen.