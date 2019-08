Kræftramt gav gode råd til kampen i mørket

Birgitte Slot fra Bramming leverede en stafet-tale, fyldt med håb og lys. Talen handlede om det vigtige i, at man som kræftpatient formår at forvandle æseldyrets depressive tankegang til Peter Plys-positivitet.

VEJEN: Stafet For Livet i Vejen bød traditionen tro på en tale, holdt under stjernerne klokken 22 lørdag aften, hvor arrangementet var på sit højeste. Talen blev i år holdt af akutsygeplejerske Birgitte Slot fra Bramming, som har brystkræft-metastaser i sine knogler og dermed er uhelbredeligt syg. Birgitte Slot blev for to år siden af det amerikanske Cancer Society udnævnt til Global Hero og Hope-ambassadør i Danmark, og hendes evne til at sprede håb skinnede igennem i talen, der høstede et stort bifald blandt de mange fremmødte. - Min sygdom er en kendsgerning, jeg ikke kan løbe fra. Den følger mig, men jeg har et valg. Jeg kan vælge ikke blot "at være i live" men at leve mit liv. Jeg vælger ikke længere at fokusere for meget på mørket i mit liv men derimod på lyset og forsøger hver dag at tage lyset ind i både hjerte og sind, lød det i talen fra Birgitte Slot, som ikke lagde skjul på, at hendes kræftforløb er hårdt, og at sygdommen har gjort, at æseldyret fra Peter Plys-fortællingerne har fået lov til at fylde for meget i hendes liv.

Hundredvis af tændte lysposer lyste op i mørket. Foto: Astrid J. Vestergaard

Yndlingsdage lige om hjørnet I dag har hun sat æseldyret ud af spillet og fokuserer på at være som den positive Peter Plys, der ihærdigt forsøger at gøre hver dag til sin yndlingsdag. Kærligheden fra hendes familie, arbejdet som akutsygeplejerske og fællesskabet med gode kolleger har fået hende til at fokusere på livsglæden, og som den amazonekriger, hun fra starten af sit sygdomsforløb udnævnte sig selv til at være, kæmper hun videre dag for dag og forsøger (citat:) "at få det bedste ud af det meste". - Selvfølgelig er der dage, hvor jeg mødes af Æseldyrets stemme, som siger: "Godmorgen, hvis det da er en god morgen, hvilket jeg tvivler på", men det er OK, for jeg ved, at næste yndlingsdag er lige om hjørnet, blot jeg gør mig lidt umage, lød det fra Birgitte Slot. Efter hendes tale sang man Vejens stafet-sang, forfattet af Mogens Krintel, og de mange fremmødte gik en runde på atletikbanen for at beundre de smukke lysposer, der i løbet af dagen var tegnet og tændt med små hilsner til kræftramte, som kæmper, og kræftramte, som ikke er her mere. Stafet-arrangementet i Vejen fortsætter til søndag formiddag. Der løbes/gås i 24 timer for at symbolisere, at kampen mod kræften sker i døgndrift.

Birgitte Slot er af det amerikanske Cancer Society udnævnt til Global Hero of Hope-ambassadør for Danmark. På scenen ved Stafet For Livet var hun badet i spotlights, og ordene, hun sagde, var fulde af lys. Foto: Astrid J. Vestergaard