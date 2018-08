Kræften tog det ene bryst: Det vigtigste er, at jeg ikke har ondt

- Da jeg gik i gang med kemoen, gjorde overlægen meget ud af at fortælle mig, at mange kvinder reagerer voldsomt på at miste håret. Men helt ærligt - jeg har mistet både det ene bryst og mit hår, men det vigtigste er, at jeg ikke har alt for ondt, fortæller Dennie og tilføjer:

Det er vigtigt, at vi tør tale om kræften, og at mine børn får lov til at stille spørgsmål.

Navn: Dennie Vestergaard Raun.Alder: 40 år. Bopæl: I Bække. Familie: Er gift med Carsten, som er lastbilchauffør. Der er tale om en sammenbragt familie. Han har en voksen søn på 23 år. Samme har de tre døtre i alderen 9, 14 og 18 år. Stilling: Arbejder på kontoret i grossistvirksomheden Akudim A/S , der ligger i Tarp ved Esbjerg. Virksomheden sælger dyreartikler. Fritid: Dyrker motion. Kendetegn: En god energi. Har let til latter.

- Det er vigtigt, at vi tør tale om kræften, og at mine børn får lov til at stille spørgsmål. Når de spørger, om jeg dør af min kræft, svarer jeg, at lægerne har sagt, at det tror de ikke, at jeg gør, men reelt kan de jo ikke vide det, og det lever jeg med, forklarer hun.

Håret fik hun sine døtre til at barbere af cirka 14 dage efter den første kemo. Hun har købt tørklæder og huer men vælger ofte at gå rundt uden.

Som optakt til Stafet for Livet, der afvikles ved Vejen Idrætscenter lørdag 25. august, bringer avisen en række artikler, der sætter fokus på kræft.I sidste uge bragte vi et interview med Dina Stubbe, formand for stafetten i Vejen, og med butiksindehaver Rita Fredslund-Hansen, som ved stafetten bakker op om sine mange kræftramte kunder. I dag bringer vi et interview med kræftramte Dennie Vestergaard Raun, som i en alder af blot 40 år er ramt af brystkræft. I morgen kan du læse om Jytte Brun, som mistede sin mand til kræften og mindes ham ved hver eneste stafet. Artikel-serien fortsætter i næste uge.

Arbejder under kemo

Bekymringen for, om lægerne nu også kan kurere kræften, får ikke lov til at fylde i hendes liv.

Hun insisterer på at passe sit arbejde i grossistvirksomheden Akudim A/S , og der er dage, hvor hun kører direkte fra endt kemobehandling på sygehuset i Vejle og møder ind på arbejdspladsen nær Esbjerg.

Hun dyrker motion, er medlem af flere forældreråd på Bække Skole og er medarrangør af den lokale byfest.

Kræftdiagnosen fik hun i forbindelse med et jobskifte, og hun husker stadig, hvor ubehageligt det var at skulle ringe til sin nye, nuværende chef to dage før, hun skulle begynde og fortælle, at lægerne havde taget en biopsi, og at den formentlig ville vise, at hun var ramt af brystkræft.

Kræften opdagede hun tilfældigt. Hun undrede sig over, at brystvorten på det venstre bryst trak sig sammen, når hun løftede armene op over hovedet, og gik til lægen.

En genetisk udredning skal nu vise, om hun har øget risiko for også at udvikle kræft i det højre bryst.

Har hun det, er hun indstillet på at få det fjernet.

Hun har mulighed for - på statens regning - at få en rekonstruktion men har takket nej.

- Fjerner de bryst nummer to, vil jeg måske overveje det, men så vidt jeg ved, kan de ikke skabe et bryst, der er magen til det, jeg har, og hvis jeg får to skeløjede bryster, som peger i hver sin retning, kan jeg altså sagtens leve uden, siger Dennie og ler.

Hun bruger protese og har lært at leve med, at det tager lidt ekstra tid at klæde om i svømmehallen.