Kortere skoleuge og takststigninger i SFO

For elevernes forældre betyder ændringerne, at prisen for et fuldtidsmodul i SFO'en fra 1. oktober vil stige med 94 kroner, mens et eftermiddagsmodul vil stige med 115 kroner.

Under opsyn

Næstformand i Udvalget for skoler og børn, Knud Peter Wad, gør opmærksom på, at med en kortere skoleuge og længere åbningstid i skolefritidsordningerne, bliver der også behov for at ændre køreplanerne for skolebusserne.

- Her har vi fået oplyst af Sydtrafik, at det måske kan ske efter efterårsferien. Men det vil også betyde, at der kan ske en ændring af behovet for busser. Vi ved dog endnu ikke, om forkortede skoledage også vil give flere børn i skolefritidsordningerne, siger Knud Peter Wad.

Indtil skolebussernes køreplaner bliver ændret, kan der være forældre, som ikke ønsker at benytte den udvidede åbningstid i skolefritidsordningerne.

- Men vil vi tilbyde, at de pågældende elever kan blive holdt under opsyn på skolen. Det kunne for eksempel foregå på skolebiblioteket eller et andet egnet sted på skolen. Det bliver dog uden en pædagogisk indsats, siger Knud Peter Wad.

Med ændringen af folkeskoleloven tidligere på året, blev det muligt for kommunerne at afkorte skoleugen generelt i børnehaveklassen til og med 3. klasse med 90 timer årligt svarende til 2¼ time om ugen.