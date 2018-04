Kontroversiel direktør stopper øjeblikkeligt

Det kom som en overraskelse for mange af Holsted Speedwayklubs medlemmer og fans, da bestyrelsen for klubbens professionelle afdeling, Holsted Tigers, for et år siden ansatte Niels Munk Nielsen, der er kendt for sin kontroversielle og ufleksible facon, som direktør.

Og det gik da heller ikke. Onsdag blev han og klubben ifølge en pressemeddelelse enige om at afbryde samarbejdet med øjeblikkelig virkning.

Det "er en konsekvens af, at der simpelt hen ikke var enighed om en fremtidig strategi for klubbens professionelle afdeling", skriver klubben, men der er åbenbart mere i det end som så. Kilder i klubben oplyser, at der har været en række enkeltsager, som har fået parterne op i det røde felt.

På et sponsormøde i klubben for få uger siger pointerede Niels Munk, at selv en Nicki Pedersen ville blive sat af holdet, hvis han ikke leverede varen. Det blev Nicki Pedersen så rasende over, at det udviklede sig til et skænderi for åbent tæppe ved mødets slutning, og den sag har siden givet anledning til kritik af direktøren.

Ifølge kilderne i klubben har et par stævneledede sagt farvel, fordi de følte, at Niels Munk blandede sig, og der var trusler om, at flere frivillige ville trække sig, hvis direktøren ikke blandede sig udenom. Kilderne siger dog også, at det rent faktisk er efter gensidig aftale, at Niels Munk stopper. Han skulle ikke være blevet fyret.

Tidligere stævnespeaker på Moldow Speedway Arena i Holsted Thomas Schack siger, at han på forskellige poster har samarbejdet med Niels Munk, og at det kunne være vanskeligt.

- Omvendt er det også meget rart at arbejde sammen med en person, som kalder en skovl for en skovl, og det gør Niels Munk, siger Thomas Schack.

Det har ikke været muligt at træffe hverken Niels Munk, formand for Holsted Tigers Hans Chr. Schack eller formand for Holsted Speedway Dennis Mortensen.