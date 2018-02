Konkurssag i Toftlund får ingen betydning i Jels

Brundtland Golfrestaurant ApS i Toftlund er gået konkurs. Eller er den? Tidligere medejer er overrasket over meldingen - den er under tvangsopløsning, siger han. Den omstridte sag spiller ikke ind på Thomas Marxens virke på Royal Oak i Jels.

TOFTLUND: Det var ikke nogen hemmelighed, at der blev smækket med døren, da restauratør Thomas Marxen forlod Brundtland Golfrestaurant i slutningen af november 2016.

Tilbage stod den ene af restaurantens ejere, Eivind Dam Jensen, der med sine 50 procent ejede halvdelen af selskabet - det samme gjorde Thomas Marxen.

I en pressemeddelelse oplyser Eivind Dam Jensen nu, at restauranten under navnet Food by Marxen af Skifteretten i Esbjerg er blevet erklæret konkurs.

Årsagen er blandt andet, fremgår det af meddelelsen, at Thomas Marxen har nægtet at underskrive årsrapporten for 2016, samt at han har tilbageholdt en række bilag, hvoraf nogle først er leveret i starten af 2018, ligesom ledelsen er af den opfattelse, at der stadig mangler en række bilag.