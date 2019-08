- Og vi synes, at de ligner os mest på værdierne. Pia (Foged, indehaver af Den Grønne Asparges, red.) har også selv startet det og har sine ideer og værdier med. Så på den måde synes vi, at vi ligner hinanden ret meget.

MenuBoxen drives af søskendeparret Randi og Brian Snor. De har siden 2013 leveret måltidskasser til husstande i store dele af Jylland og på Fyn, men har nu besluttet, at det er tid til at give stafetten videre.

Kan udvide hernede

Randi Snor fortæller, at MenuBoxen hver uge sender 300 måltidskasser afsted, og hun mener, at Den Grønne Asparges med overtagelsen af MenuBoxen får mulighed for at få et godt fodfæste i det sydjyske.

- Jeg tror, det passer rigtig godt til dem, at vi har godt fat hernede, så de har mulighed for at udvide hernede, siger Randi Snor, der endnu ikke ved, hvad hun skal lave, når hun ikke længere skal drive MenuBoxen.

- Først skal jeg lige tænke mig lidt om, og så må vi se, hvad jeg så skal, siger Randi Snor, der mener, at tidspunktet for salget er det rigtige.

- Det skulle være nu. Det er det rette tidspunkt, det har vi en klar fornemmelse af, siger Randi Snor, der har nydt årene med MenuBoxen.

- Det har da været superspændende.