Kongehuset på besøg i Vejen ved genforeningsfesten

En folkefest i juni og endnu et arrangement i juli i sommeren 2020 bliver Vejen Kommunes officielle markeringer af 100-året for Genforeningen. Andre arrangører kan nu søge fra en pulje med i alt 400.000 kroner, som kommunen har åbnet for.

Vejen Kommune: Sommeren 2020 kommer til at blive præget af 100-året for Genforeningen.

Også i Vejen Kommune er der optræk til flere større arrangementer, og kommunen har allerede fået tilsagn om, at der bliver besøg fra Kongehuset ved et af arrangementerne. De vigtige datoer i Vejen Kommune er dels den 14. juni, hvor der bliver folkefest i Skibelund Krat, og også den 9. juli bliver der et arrangement. Og det er ved sidstnævnte arrangement, at der bliver repræsentation fra Kongehuset.

I forbindelse med genforeningen har Vejen Kommune åbnet for en pulje på 400.000 kroner, som kan søges til arrangementer, der har med Genforeningens jubilæum at gøre. Det er et krav, at arrangementerne skal have relation til Vejen Kommune.

I 2020 er der gået 100 år siden Sønderjylland blev en del af kongeriget Danmark efter en folkeafstemning. Vejen Kommune er med i markeringen af dette jubilæum og ønsker at bakke op om arrangementer, der kan være med til at markere jubilæet i kommunen. Derfor kan man nu søge en pulje på 400.000 kroner med ansøgningsfrist 1. september 2019.

- Vi håber at få mange gode ansøgninger, så vi får en flot og varieret markering i kommunen. Historien er stadig synlig i dag i Vejen Kommune, og vi går helhjertet ind i markeringen af Genforeningen i 2020, siger borgmester Egon Fræhr i en pressemeddelelse.

Borgmesteren føjer til:

- Genforeningen er en meget vigtig del af Vejen Kommunes historie; vi har Kongeågrænsen midt i kommunen og ligger dermed i grænselandet. Folk på begge sider af Kongeåen har mærket grænsen; det har påvirket folks liv og udviklingen af områderne både nord og syd for grænsen. Vi fik for eksempel jernbanen fra Kolding til Esbjerg efter nederlaget i 1864, og dermed gik Vejen, Brørup og Holsted fra at være landsbyer til at være stationsbyer.

På Vejen Kommune hjemmeside står der mere om puljen, som er tænkt til ansøgninger over 10.000 kroner. Er der arrangementer, hvor der er brug for mindre end 10.000 kroner, er Kulturelt Samråd en mulighed. Også her er ansøgningsfristen 1. september 2019.