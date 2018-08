Kommunens budget lægges i Nymindegab: Dér har politikerne arbejdsro

Vejen Kommune vælger også i år at bruge penge på at holde budgetseminar udenbys. Turen går til Nymindegab Kro, hvor politikerne er så langt hjemmefra, at de ikke fristes til at køre hjem og ordne praktiske ting men kan koncentrere sig 100 procent om at få lagt den økonomiske kabale.

VEJEN: Når Vejen Byråd sidst i august holder budgetseminar, mødes politikerne ikke et sted i Vejen Kommune men på Nymindegab Kro.

Nogen vil måske undre sig over, at byrådet i en tid, hvor kommunen fattes penge, vælger at køre udenbys for at lægge budget, men de cirka 50.000 kroner (eksklusiv moms), det koster at afvikle budgetseminaret i Nymindegab, er godt givet ud, mener borgmester Egon Fræhr (V). Han siger:

- Jeg kan godt forstå, hvis folk undrer sig over, at vi bruger penge på at holde et budgetseminar uden for kommunen. Det er naturligt at tænke sådan, men de penge er givet godt ud. Nogle gange skal man lidt længere væk for at opnå et godt resultat, og det lægger et psykologisk pres på byrådets medlemmer, at vi skal finde en løsning, før vi kan tage hjem igen.

Borgmesteren påpeger, at det giver arbejdsro, at samtlige byrådsmedlemmer er samlet et stykke væk fra deres bopæl, så de ikke skal skynde sig hjem og ordne praktiske ting ind imellem de politiske forhandlinger.

Han mener desuden, at der netop i år, hvor der er tale om et nyt byråd, er behov for et seminar, hvor politikerne over en middag har mulighed for at lære hinanden bedre at kende, og han påpeger, at det beløb, Vejen Kommune har valgt at bruge på byrådets arbejde, absolut tåler en sammenligning med dét, mange andre kommuner vælger at bruge på deres politiske arbejde.