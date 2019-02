Fra den 1. januar 2020 er det slut med at ryge i arbejdstiden for medarbejderne i Vejen Kommune. Økonomiudvalget har besluttet at give hjælp til rygestopkurser i en afgrænset periode.

Formålet med partnerskabet Røgfri Fremtid har til hensigt at understøtte arbejdet med effektivisering af organisationen samt bidrage til at beskytte medarbejderne mod tobaksrøg i arbejdsmiljøet og sikre, at nye medarbejdere og unge ikke begynder at ryge på arbejdspladsen.

Vejen Byråd besluttede tilbage i september at indgå i partnerskabet Røgfri Fremtid. Det betyder, at de ansatte i kommunen fra 1. januar 2020 ikke længere må ryge i arbejdstiden.

Strikse regler

Røgfri Arbejdstid er drøftet i både Hovedudvalget som i Chefforum. Hovedudvalget drøftede emnet generelt, og tilkendegav at have fokus på, at alle medarbejdere har et godt arbejdsmiljø.

Chefforums holdning til hjælp til rygestop har været, at rygestopkurser ikke tilbydes af kommunen. I stedet kunne der arrangeres et arrangement vedrørende rygestop, som interesserede medarbejdere har mulighed for at deltage i.

På det seneste økonomiudvalgsmøde nåede politikerne dog frem til en beslutning om, at medarbejderne kan tilbydes rygestopkurser i en afgrænset periode. Udgiften skal dækkes ind af midler afsat til kurser og efteruddannelse.

Retningslinjerne for røgfri arbejdstid er ret strikse og betyder, at der ikke må ryges i arbejdstiden. Det gælder lige fra mødetid, til medarbejdere går hjem. Det er ikke tilladt at ryge, hvor medarbejderne er iført beklædning fra kommunen. Det gælder også for ansatte, der har overenskomstmæssig selvbetalt pause.

E-cigaretter, snus og lignende sidestilles med almindelige cigaretter.