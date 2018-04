Kommunens aktivitetscentre gør en forskel

Det er vigtigt både at holde kroppen og hovedet i gang så længe som muligt. Det har kommunens ældre og førtidspensionister blandt andet gode muligheder for i de fire aktivitetscentre i Vejen, Rødding, Brørup og Holsted.

Vejen Kommune: "Det er ikke bare et fritidscenter for ældre." Sådan lød det blandt andet, da avisen for nylig havde sat de fire ledere af kommunens aktivitetscentre og deres leder stævne. For de fire aktivitetscentre i Vejen Kommune - Knudepunktet i Vejen, Aktivitetscentret Fredenshjem i Brørup, Rødding Aktivitetshus og Midtpunktet i Holsted - er så meget andet. Det er steder, hvor alle ældre og førtidspensionister kan komme og blive en del af et større eller mindre fællesskab. - Det, der er vigtigt for aktivitetsdelen, er, at der er en relationsdannelse for brugerne - ikke til kommunen som sådan, men til hinanden, så de føler, de har et tilhørsforhold, at de hører til en gruppe eller et hold, siger Gitte Fallentin, der siden 2012 har været aktivitets- og rehabiliteringsleder i Vejen Kommune og har kontor i kommunens Social og Ældre afdeling, der holder til i det gamle rådhus i Rødding.

Fakta Præsentation af de fire aktivitetscentreAvisen har besøgt de fire aktivitetscentre i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted - og dem kan du læse om fra i dag og de næste tre dage.

Et enormt flow Alle kommunens aktivitetshuse fungerer som selvstændige enheder, men hvor kommunen betaler driften. Og borgerne er gode til at bruge husene. - Aktivitetshusene er virkelig godt kørende. Der er et enormt flow af borgere, og det giver noget af være en del af det og være med til at have indflydelse, siger Gitte Fallentin, der også mener, at det er til borgernes bedste, at der ikke bare er ét stort aktivitetscenter i kommunen - men fire lokale. - Fordelen ved de små lokale enheder er, at folk kan blive i deres nærområde. Og hvis man ikke selv kan transportere sig, så kan man to gange om ugen blive kørt til sit aktivitetscenter mod en lille egenbetaling. Det gør vi for at fastholde dem - og det gør, at folk kan blive ved med at komme i husene. For vi vil gerne have dem der så længe som muligt, siger Gitte Fallentin.