Kommunen sælger ishus og toiletter

Mange er interesseret i Troldegrillen i Søndergade i Vejen. Tirsdag er sidste frist for at give et skrald.

VEJEN: Keine Trolderei nur Behändigkeit!

En eller anden smart fyr på rådhuset regnede i 1975 ud, hvordan man skulle få rengjort byens nye, offentlige toiletter i Søndergade lige syd for jernbaneviadukten. Man bygger bare et ishus ved siden af toiletterne og forlanger, at ismanden - eller måske hans kone! - gør det offentlige wc rent med passende små intervaller.

Den model har fungeret lige til kort før jul. Da løb den hidtil sidste ismand af pladsen efter kun ni måneder på grund af manglende salg, for mange toiletrengøringer eller noget helt syvende, og nu orker kommunen ikke længere at lede efter en frisk lejer eller mener måske, at der ikke længere er brug for et offentligt toilet på den plads. I al fald er det 43 år gamle ishus - der på nudansk hedder Troldegrillen - sat til salg, og pligten til at stille toiletter til rådighed sløjfes.

Alle kan byde på ejendommen til og med tirsdag kl. 12 og aflevere buddet til EDC-mæglerne Kronholm & Slangerup. Mindsteprisen for at blive selvstændig grillmester er 175.000 kroner.

Ejendomsmægler Ole Kronholm må ikke oplyse, om der er kommet tilbud på det 60 kvadratmeter store hus, før fristen udløber, men han fortæller, at der har været en del henvendelse fra interesserede. Han forventer, at selve ishuset bliver solgt. Huset ligger på en grund, som DSB fortsat ejer, og ifølge den gamle kontrakt må huset ikke anvendes til andet end handel med fastfood. Den lille bygning må altså ikke forvandles til f.eks. beboelse.

Vejen Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud og eventuelt forkaste dem alle.