Vejen Kommune: De to medarbejdere i Vejen Kommunes kontrolenhed har mere end tjent deres løn hjem i 2017.

Afdelingen skal forhindre misbrug af sociale ydelser, og på den konto er der hentet cirka fem mio. kr. sidste år. Af dem kan Vejen Kommune beholde cirka 3,2 mio. kr., mens resten tilhører staten. Forkert udbetalt kontanthjælp tegner sig for cirka to mio. kr, mens tallet er cirka 1,9 mio. kr. for sygedagpenge.

Resultatet er baseret på anonyme henvendelser fra borgere, virksomheder og samarbejdspartnere, oplyser chef i Borgerservice, Jane Ussing, som også nævner sammenkøringer af registre og en helhedsorienteret sagsbehandling som årsager til, at Vejen Kommune kan tage et så stort beløb tilbage igen.

- Det er rigtig godt gået af de medarbejdere. De lægger pænt til og er meget erfarne. Men vi har jo også en forebyggende vinkel. De er ude at fortælle vores kolleger i andre afdelinger, hvad de skal være opmærksom på, så vi i kommunen ikke understøtter, at borgerne får noget, de ikke er berettiget til, siger Jane Ussing og nævner som eksempel på anden form for forebyggelse et tidligere tiltag, hvor førtidspensionister, som havde oplyst, at de levede alene men reelt havde en kæreste, fik frit lejde i en periode. Det gav en besparelse på 900.000 kr.