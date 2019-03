Kommunen har fået flere forældre-klager

Ændrede regler på pasningsområdet i Vejen Kommune har fået flere forældre til at reagere. Nu skal sagen behandles i et politisk udvalg.

Vejen Kommune markedsføres blandt andet som en børnevenlig kommune. Er det at varetage barnets tarv, når det skal passes i én institution nogle måneder, for derefter at skulle flytte til en anden institution?

- Hvordan vi løser problemet, kan jeg ikke sig noget om her og nu, men det er klart, at vi bygger ikke en ny børnehave i Askov, fordi der i perioder er meget pres på dér, når der samtidig er institutioner i Vejen, som har stor, ledig kapacitet, lyder det fra Claus Kulmbach.

Han oplyser, at man i udvalget forsøger at bruge kapaciteten på pasningsområdet så godt som muligt, og at man skal se nærmere på, hvordan man kan løse problemet med, at både Askov-Malt Børnehave og børnehaven Egebo, der ligger tæt på Askov, er fyldt op.

Det oplyser chef for Dagtilbud & Skoler, Regin Holm Nielsen. Sagen er nu sat på dagsordenen i Udvalget for Skoler og Børn. Her vil politikerne på et møde 19. marts se på, om kommunen eventuelt kan tilbyde en overgangsordning for de forældre, som føler, de er "kommet i klemme".

Har ingen søskendegaranti

Chef for Dagtilbud & Skoler, Regin Holm Nielsen, påpeger, at Vejen Kommune aldrig har haft en søskendegaranti. Han kan godt forstå, hvis forældrene har opfattet det som om, man havde sådan én.

- Vi har en søskendefordel, som hidtil har gjort det let for forældre med flere børn at få søskende passet i samme institution. Søskendefordelen gælder stadig, men reglerne for brugen af den er strammet op. Det er de, fordi Vejen Kommune ønsker at udnytte kapaciteten på daginstitutionsområdet noget bedre. Ved at stramme op på reglerne undgår vi, at kommunen løbende har tomme pladser i institutionerne, forklarer han.

Han oplyser, at et nyt bookingsystem, der bygger på "først-til-mølle-princippet", er indført for at give forældrene en større frihed med hensyn til valg af daginstitution.

- Systemet åbner 18. marts, og vi har på forhånd skrevet ud til de forældre, der stod skrevet op til en daginstitutionsplads i det gamle system. Deres ønsker er ført over i det nye system, fortæller Regin Holm Nielsen.