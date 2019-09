Kommunen afsætter 400.000 kroner til Enghaveplads i Rødding

På samme møde skulle udvalget beslutte, om culverten skal renoveres og i den forbindelse sænkes under terræn, men det forudsætter en tillægsbevilling på 500.000 kroner. En culvert er en såkaldt stenkiste, der bruges til at føre vandløb under en vej.

Den gamle brugsbygning på Enghaveplads i Rødding blev opkøbt af lokale private aktører, der har nedrevet ejendommen. Pladsen ligger derfor nu som en tom byggegrund, der er afgrænset af byggehegn. I forlængelse af byfornyelsesprojektet i Rødding er der forhandlinger om en mageskifte af areal, så pladsen overtages af Vejen Kommune, mens de private aktører overtager den sydligste del af pladsen som potentielt byggefelt. - Kommunens administration har i samarbejde med Forum Rødding udarbejdet en skitse til den fremtidige indretning af pladsen. Skitsen bygger blandt andet på input fra en velbesøgt borgerworkshop. Pladsens design bygger på et ønske om, at pladsen skal bygge bro mellem den grønne højskoleeng og det urbane bymiljø omkring torvet med byens udvalgsvarebutikker, skriver forvaltningen i indstillingen til økonomiudvalget.

Indretningen består af følgende hovedelementer: Grønne opholdsarealer udlagt i græs, stier anlagt med stenmel, centralt beliggende plads i stenmel med bænke til ophold og mulighed for opstilling af juletræ, forskønnelse og trafiksikring af låget til culverten, etablering af p-pladser og omlægning af fortov. Pladsen er indrettet, så der efterfølgende kan tilføjes elementer til leg eller kunst på græsarealerne, ligesom dele af pladsen kan omlægges til p-pladser, hvis et fremtidigt byggeri af butik på byggefeltet øger behovet for det. De fremtidige byggemuligheder på pladsen vil fremgå af den kommende lokalplan for Rødding midtby.

Kræver tillægsbevilling

Kommunens administrationen har indhentet priser på anlægsarbejdet, og ud fra det er det vurderet, at der kan anlægges en plads svarende til basisskitsen for 400.000 kroner. - Administrationen har sideløbende undersøgt standen på culverten, hvori vandløbet løber. Hvis culverten skal renoveres og sænkes under terræn, betyder det en yderligere udgift på 500.000 kroner. Vælges det, at det skal udføres, forudsætter det en tillægsbevilling til projektet og at anlægsperioden forlænges, står endvidere i indstillingen til udvalget.

Da Vejen Kommune har bevilget tilskud til nedrivning af brugsens bygning, kan kommunen i forbindelse med byfornyelsesloven også finansiere anlæggelse af en offentlig tilgængelig plads. Det er en forudsætning for det planlagte anlægsarbejde, at grundejerne accepterer, at pladsen skal være offentlig tilgængelig, og at den overgår vederlagsfrit til Vejen Kommune i forbindelse med mageskiftet.