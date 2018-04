Kommunale topfolk og entreprenør glæder sig over start på rådhusbyggeri

Vejen: Det blev forleden markeret, at byggeriet af det nye rådhus nu er godt i gang. Borgmester Egon Fræhr og direktør Niels Henrik Madsen fra hovedentreprenøren Jørgen Friis Poulsen glæder sig over, at byggeriet nu er kommet godt i gang.

De første forme til kældervæggene er på plads, og de kommende måneder vil man kunne opleve, hvordan det nye rådhus begynder at vokse i højden.

- Jeg har drøftet nyt rådhus med tre forskellige byråd. Først snakkede vi om placering og hvad vi skulle med det gamle, det næste byråd traf beslutningen om at bygge nyt, og med det tredje byråd kommer så opførelsen. Der er altså lavet et grundigt forarbejde, konstaterer Egon Fræhr, i en pressemeddelelse.

- I kan være trygge ved, at vi gør vores yderste for at få det færdigt til tiden og som I ønsker det. Jeg tror, I har lavet nogle gode valg, og jeg glæder mig især til at se den lokale murer Axel Poulsen A/S udføre murerarbejdet. Det er ikke en hverdagsopgave, siger Niels Henrik Madsen.

Markeringen blev traditionen tro afsluttet med et hurraråb for byggeriet, som efter planen skal stå færdigt i efteråret 2019.