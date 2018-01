Kommunale ledere var en dag på højskole

VEJEN/ASKOV: For andet år i træk har lederne i Vejen Kommune haft en anderledes start på det nye år.

160 ledere fr kommunen var med til en højskole for ledere, som i år foregik på Askov Højskole. Det var en opfølgning på en tilsvarende samling af lederne sidste år på Rødding Højskole. Temaet i år var "Fælles fagligged og synet på borgeren", og det var forstander Klaus Majgaard, som var inviteret til at holde oplæg omkring netop synet på borgeren.

Klaus Majgaard, der selv har en fortid som topleder i flere danske kommuner og nu også arrangerer lederkurser på Askov Højskole, fortalte i sit oplæg om udviklingen i synet på borgeren i danske kommuner, hvorefter der var mulighed for at stille spørgsmål og dialog med Klaus Majgaard.

Ellers gik dagens ledersamling med, at lederne sammen drøftede mulighederne for at udvikle det fælles faglige arbejde og synet på borgerne, inden det hele blev sluttet af med fælles opsamling, plan for at tage arbejdet med hjem til medarbejderne i kommune og fælles aftensmad i højskolens spisesal.

Forstander Klaus Majgaard var ikke den eneste, der bidrog til ledersamlingen. Askov Højskole mangeårige musikleder og lærer, Kristian la Cour, akkompagnerede på klaver den morgensang, der indledte ledersamlingen i højskolens festsal.