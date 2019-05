Kommunal hæder til tre guldpiger og atleter

Og der var hæder fra borgmester Egon Fræhr, der i sin tale blandt andet sagde: Det er godt nok flot at rejse helt der ned og så oven i købet præstere så flot, at vi får medaljer med hjem. I har alle ikke bare fået placeringer - I har også fået guld. Så derfor vil vi gerne give jer en officiel tak for indsatsen.

Vejen Kommune: Det var på alle måder stort, da 86 atleter fra Danmark i marts deltog i Special Olympics World Summer Games (SOWSG) i Abu Dhabi. 7.500 atleter med udviklingshandicap fra ikke færre end 195 lande - alle verdens nationer - var med. De danske atleter deltog i ti forskellige idrætsdiscipliner, og her lykkedes det at erobre 52 medaljer.

Lene Dall opnåede: To 8.-pladser, en 7.- og en 6.-plads og en guldmedalje i boldøvelse.Carina Andersen: To bronzemedaljer, to sølvmedaljer og en guld medalje i boldøvelse. Malene Madsen opnåede: en 5.-plads, tre sølvmedaljer og en guldmedalje i all around. I gruppeøvelsen fik gymnastikpigerne en 5.-plads.

Det var femte gang

Det var femte gang, Danmark deltog i Special Olympics World Summer Games (SOWSG).

Sammen med de danske atleter var også 27 trænere og hjælpere, og med som leder for de danske atleter var Trine Lyngsø fra Holsted.

Special Olympics er breddeidræt for personer, som har et udviklingshandicap og/eller generelle indlæringsproblemer, og som i hverdagen er afhængig af særlige pædagogiske støtteforanstaltninger.

Special Olympics World Summer Games (SOWSG) afholdes hvert fjerde år, sidste gang var i 2015 i Los Angeles. Stævnet i Abu Dhabi blev afviklet fra den 14. til den 21. marts.

Special Olympics-organisationen blev stiftet af Kennedy-familien i 1968 og tæller i dag over fem millioner udøvere verden over. Parasport Danmark repræsenterer organisationen i Danmark og arbejder for at give personer med udviklingshandicap mulighed for at dyrke idræt i en forening og herigennem udvikle både sociale og sportslige færdigheder.