Kommende jægere var i skole hos Askov-Malt Jagtforening

Jagttegnskursisterne fra Vejen Aftenskole kom forleden på praktisk træning. De har haft travlt i vinter og forår, og nu nærmer tiden sig for jagttegnsprøven.

Askov-Malt: Praktisk øvelse må der til, hvis man skal tage jagttegn - som et hold på Vejen Aftenskole er ved.Forleden var holdet af Askov-Malt Jagtforening inviteret på praktisk træning på Estrup Hovedgård, hvor de øvede afstandsbedømmelse og våbenbehandling sammen med aftenskolelærer Ole K. Hansen, som har undervist i jagttegn siden 1998. Askov-Malt Jagtforenings nyjægerudvalg havde anlagt handlingsbaner rundt om i terrænet for at hjælpe deltagerne med at vurdere afstande i forskellig natur. Desuden var der indlagt øvelser i våbenbetjening. Ventetiden gik med spørgsmål i jagtstuen på Estrup Hovedgård, og det viste sig i løbet af aftenen, at kursisterne generelt havde godt styr på både afstande og våbenbetjening.

Mesterlære for nye Når jagttegnsprøven er bestået, kommer skydeprøven. Når den også er bestået, er jagttegnet nok i hus, men efterfølgende er der stadig meget at lære som ny jæger om jagtadfærd. Derfor inviterer Askov/Malt Jagtforening også nye jægere på en nyjægerjagt til efterår, hvor de nye jægere lærer, hvordan en fællesjagt kan foregå. Her får de gode råd og vejledning om jagtens skrevne og uskrevne regler af erfarne jægere. Desuden arranger nyjægerudvalget bl.a.kydekurser, havjagt samt riffeljagt for nyjægere.