Kom videre mand: Huset hjælper mænd i krise

Huset - Frivilligcenter og Selvhjælp Vejen - står klar med gruppe tilbud til mænd, når de rammer en livskrise. Med et forløb over otte uger skal mændene tanke styrke til at komme videre.

- Jeg troede kun, det var mig, der havde det på den her måde, men jeg kunne høre i gruppen, at flere af de andre havde det på samme måde, og vi kunne spejle os i hinandens oplevelser. Det var fantastisk at opleve, at man ikke er den eneste i den situation, fortæller Lars, som deltog i en af de første grupper i projektet.

De deltagende mænd oplever social støtte fra gruppen og identificerer sig med de øvrige deltagere. Over tid og efter endt gruppeforløb føler mændene sig mere tilfredse med livet og bedre i stand til at handle i overensstemmelse med deres værdier. I mødet med andre i samme situation finder de styrken til at komme videre.

Huset - Frivillig Center og Selvhjælp Vejen - har nu et effektivt gruppetilbud klar til mænd. Konceptet, der har navnet "Kom videre mand", går ud på, at otte mænd mødes en gang om ugen over et otte ugers forløb. Til fælles har de en livskrise, og mændene kan anonymt og gratis deltage i et forløb, hvor en frivillig mandlig gruppeleder fører mændene gennem otte temaer.

Forløbet "Kom videre mand" er et gruppetilbud til mænd, skal vil arbejde på at komme videre efter eksempelvis skiltsmisse, arbejdsløshed eller stress. Der er opstart onsdag den 16. maj klokken 19.00 i Huset i Østergade i Vejen. Det er frivillige gruppeledere, som fungerer som tovholdere, og det er gratis at deltage. Der er yderligere informationer på Husets hjemmeside samt på Facebook. Tilmelding skal ske til Huset.

Tale i stedet for at tænke

Selv om skilsmisse, arbejdsløshed eller stress er en barsk omgang for begge køn, er kvinder ofte mere erfarne i at bruge netværket og læsse frustrationerne af på venner og familie, mens en del mænd oplever at stå alene med problemerne. Måske mangler de nære venner at tale med, og har derfor større risiko end kvinder for at gå ned med flaget. I en krise virker tidligere erfaringer og indlærte reaktionsmåder ikke, og derfor er det så svært at komme videre alene.

- Det gavner at tale i stedet for at tænke. At være sammen med andre i stedet for at være helt alene. At lytte til sig selv og andre i samme situation i et trygt forum giver noget særligt, fortæller én af de mange frivillige gruppeledere, som i Kom videre mand har hjulpet mænd i hele landet videre.