BÆKKE: Den 14. bukettur på lørdag kl. 13 begynder i Bække Anlæg ved billedhugger Niels Hansen Jacobsens Havfruespringvand, som netop er renoveret. I anledning af buketturen vil fontænen være fyldt med vand forud for den officielle indvielse af springvandets genetablering sankthansaften. Fra Anlægget går turen videre langs den nedlagte Troldhedebane, der er rig på den smukke, vilde flora, som netop er grundelementet i juni måneds buket.

Havfruen i Bække er et fabelvæsen - et mærkværdigt havvæsen, der kan genkendes på halen og de gælleagtige ører. Hun har armene omkring begge sine havfruebørn, som svømmer lang hendes side. Springvandet afgrænses af fire trolde, der nu igen kommer til at spy vand over havfruen og holder hende i sit rette element.

Granithavfruen blev til i Niels Hansen Jacobsens Huggehus i den nordlige ende af Vejen i årene omkring 1927-28. På den tid var han ved at modellere et portræt af sagfører Anders Olesen, der bestilte havfruen med sine unger til opstilling i et springvand i hans private have i Vodskov. Efter hans død blev springvandet skilt ad og fragtet til Vejen. I 1977 blev det på initiativ fra Bække Håndværker- og Borgerforening opstillet i Anlægget i Bække til glæde for byens borgere og passerende Hærvejsturister.

På buketturen vil Teresa Nielsen fra Vejen Kunstmuseum fortælle historien om springvandet. Herefter vil repræsentant fra Bække Borgerforening, Jens Andersen, fortælle om renoveringen af Bække Anlæg. Anlægget er tegnet af Aksel Olsen, som også grundlagde Geografisk Have i Kolding.