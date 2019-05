VEJEN KOMMUNE: Et flertal i Vejen Byråd besluttede i denne uge, at man ved budgetlægningen efter sommerferien skal overveje, om der skal bruges penge på at styrke den kollektive trafik. Byrådet havde 12. marts i år et temamøde om den kollektive trafik, og her overvejede man forskellige muligheder for at få endnu flere borgere til at køre med bus og/eller tog.

Claus Grimm - tidligere medlem af Dansk Folkeparti, nu løsgænger i Vejen Byråd - krævede sagen bragt til afstemning, og han stemte som den eneste i byrådssalen imod.

Hans argument lød:

- Jeg kan ikke stå inde for, at vi bruger flere midler til offentlige investeringer.