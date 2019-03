Vejen: Mandag aften befandt en af politiets patruljer sig på rette sted og på det rette tidspunkt nemlig klokken 17.55 på Vestermarksvej ved McDonalds i Vejen. Her blev en personbil stoppet, og føreren blev testet med et narkometer.

Det gav betjentene et fingerpeg om, at vedkommende var påvirket af kokain, og derfor blev han kørt til det nærmeste hospital for at få taget en blodprøve. Nu er han blevet sigtet for narkokørsel.

Den sigtede er en 22-årig mand fra Fanø.