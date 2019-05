Kørte i grøften og ind i haven

Skibelund: Det gik helt galt natten til fredag, da en bilist på Kongeåvej ved Skibelund krat kørte i grøften og videre ind i en have. Politiet oplyser, at trafikuheldet formentlig skete, fordi bilisten var faldet i søvn bag rattet.

Heldigvis sketet der kun materielle skader ved færdselsuheldet.

Bilen blev ført af en 32-årig mand fra Odense, som vil blive sigtet efter færdselslovens paragraf 54 stk. 2: " Et motordrevet køretøj må endvidere ikke føres eller forsøges ført af nogen, som på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler eller af lignende årsager befinder sig i en sådan tilstand, at han eller hun er ude af stand til at føre køretøjet på fuldt betryggende måde."