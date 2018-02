Kørte i bil uden nummerplader

Vejen: En bil uden nummerplader vakte politiets opmærksomhed torsdag aften klokken 20.20. Bilisten blev stoppet på Vestermarksvej ved Mc Donalds og sigtet for at have ført et køretøj uden nummerplader. Han blev desuden sigtet for at hav kørt i bilen uden at have den lovpligtige ansvarsforsikring.

Den sigtede er en 25-årig mand fra lokalområdet.