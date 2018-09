Kørekortet blev beslaglagt

Foldingbro: Tirsdag aften klokken 19.58 blev føreren af en varebil, der var kørt i grøften på Kongeåvej, anholdt og sigtet for spirituskørsel.

Bilisten forklarede, at han havde forsøgt at undgå en påkørsel af et dyr på kørebanen, og at han derfor havde mistet herredømmet over køretøjet.

Alkometeret kom i brug og afslørede en promille så høj, at bilistens førerret blev inddraget på stedet. Når bilister to gange efter hinanden bliver testet med et alkometer, og når promillen begge gange når over 1,5, bliver førerretten inddraget.

En efterfølgende blodprøve måtte bilisten også afgive. Nu er han blevet sigtet for spirituskørsel. Den sigtede er en 26-årig mand fra lokalområdet.