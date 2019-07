Hvis landsbyen skal have en ny købmandsbutik ud til Gestenvej, skal vejen forsynes med to svingbaner til en samlet pris på 3,5 millioner kroner. Alternative placeringsmuligheder undersøges.

GESTEN: Købmandsprojektet i Gesten møder nu modstand.

Købmand Allan Pihl Haagensen ønsker, som tidligere omtalt i JydskeVestkysten, at bygge en ny butik ud til Gestenvej, og lokale borgere har indvilget i at støtte projektet med i alt 2,3 millioner kroner.

Noget tyder på, at borgerne må til lommerne igen, eller også må købmanden se sig om efter en anden placering af den nye butik.

Skal butikken ligge, hvor man har planer om at placere den, skal der nemlig ændres ved Gestenvej, og det koster millioner.

Allan Pihl Haagensen skriver på Gestens facebookside:

- Vi har haft et møde med Vejen kommune. Som de fleste ved, har problemet været at få en ind- og udkørsel til butikken. Kommunens folk har været ved politiet for at høre deres krav.

Kravet er, at der skal etableres to svingbaner på Gestenvej, og der er i den forbindelse lavet et prisoverslag, som viser, at det vil koste cirka 3,5 millioner kroner.

Kommunen vil gerne være med-finansierende i det omfang, den må/kan, men vi kommer til at skulle skaffe en stor del af dette beløb.

Der indkaldes til borgermøde engang i september, og indtil da vil Allan Piihl Haagensen overveje andre placeringsmuligheder i Gesten.

- Jeg tror, det bliver svært at få folk til at tegne anparter, som reelt skal etablere et vejnet for Vejen Kommune. Derfor regner jeg med, at vi skal i gang med at undersøge andre placeringsmuligheder, lyder det fra Allan Piihl Haagensen, som på nuværende tidspunkt ikke vil nærmere ind på, hvilke lokaliteter i Gesten han har kig på.

På spørgsmålet, om han fortryder, at han bad borgerne støtte et anpartsprojekt økonomisk, inden der var styr på adgangsforholdene, svarer han:

- Det gør jeg da, nu hvor det ser ud til, at det første projekt ikke lykkes, men vi holdt faktisk et møde med kommunen, før vi gik i gang med at informere borgerne om projektet, og da fik vi det indtryk, at en stor borgeropbakning herude kunne være med til at lægge et pres på byrådet. Men det kunne det altså ikke.

Han tilføjer:

- Hvis Vejen Kommune valgte at arbejde videre med at udstykke en række byggegrunde bag det sted, hvor vi gerne vil bygge, kunne kommunen finansiere noget af udgiften til de ændrede vejforhold, men ændrede regler på området har gjort, at kommunen har droppet udstykninger dér, og derfor ser det ud til, at vi selv skal betale for de to svingbaner.

Formanden for udvalget for teknik og miljø, Vagn Sørensen, erkender, at sagen med en ny købmandsforretning i Gesten er kompliceret.

- Der er tale om en trafikeret vej, hvor der også er en cykelsti. Jeg kan ikke sige noget konkret om finansiering, men en kombination mellem kommunal og privat finansiering er bestemt en mulighed i sådanne sager. Men noget helt konkret kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt, siger Vagn Sørensen.