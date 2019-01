Købmands-møde i Gesten blev et stort tilløbsstykke

Hundredvis af borgere mødte tirsdag aften op til et borgermøde i Gesten, hvor den lokale købmand, Allan Pihl Haagensen, redegjorde for planerne om at bygge en ny, stor butik. Mange af de fremmødte gav udtryk for, at de gerne ville putte penge i et anpartsselskab.

GESTEN: Mellem 400 og 500 borgere valgte tirsdag aften at gå til borgermøde i Gesten Fritidscenter for at høre den lokale købmand, Allan Pihl Haagensen, fortælle om sine butiksplaner. Han har planer om at bygge en 450 kvadratmeter stor købmandsbutik ud til Gestenvej og bad på mødet borgerne om hjælp til at finansiere projektet. Borgerne blev opfordret til at tegne anparter á 2.500 kroner stykket, og mange af de fremmødte skrev sig ved mødets afslutning på en liste over personer, som har tænkt sig at støtte projektet. Der blev da også på mødet leveret masser af argumenter for at investere i en ny købmandsbutik. Argumenterne blev leveret af købmanden selv og af projektleder hos grossisten Dagrofa, Hans Meldgaard. Sidstnævnte fortalte, at erfaringer fra byer, hvor købmanden må lukke, viser, at huspriserne falder med mindst 10 procent, at den lokale skole risikerer at lukke, og borgerne mister et centralt samlingssted.

Jeg måtte tage mig sammen for ikke at knibe en lille tåre på sidelinjen, da jeg så, hvor mange der mødte op. Allan Pihl Haagensen, købmand i Gesten

Foto: Martin Ravn Købmand Allan Pihl Haagensen er en populær mand i Gesten. Det kom til udtryk på et borgermøde tirsdag aften, hvor mange af de fremmødte bakkede op om købmandens ønske om at bygge en helt ny købmandsbutik i landsbyen. Foto: Martin Ravn

Planer om en tankstation Det vil ifølge de informationer, der blev givet på borgermødet, koste 8.250.000 kroner at bygge en ny købmandsbutik i Gesten. I dette beløb er der både afsat penge til køb af grund og inventar, til selve byggeriet og til etablering af et tankanlæg. Købmand Allan Pihl Haagensen har kontaktet benzinselskabet Go On, som har sagt ja til at etablere et tankanlæg ved den nye købmandsbutik. Det ejendomsselskab, borgerne skal stifte, skal stå som ejer af den nye butiksbygning og vil få husleje af benzinselskabet. Til gengæld skal selskabet betale 750.000 kroner for at få lagt tanke ned i jorden. Det er ikke tanken, at borgerne skal putte 8,2 millioner i projektet. Man regner ifølge oplysninger, fremlagt på borgermødet, med, at borgerne i Gesten og omegn vil tegne anparter for i alt 2,5 - 3 millioner kroner.

Foto: Martin Ravn Der var rift om pladserne ved borgermødet i Gesten, og de sidstankomne måtte overvære mødet stående. Foto: Martin Ravn

Mangler p-pladser Og der ér vitterligt et behov for at bygge en ny købmandsbutik i Gesten, forsikrede købmand Allan Pihl Haagensen de mange fremmødte. - Den eksisterende butik er slidt ned, og vi mangler masser af parkeringspladser. Der er folk, som i dag vælger vores butik fra, på grund af, at de ikke kan finde et sted at parkere. Nye regler for køl og frost vil betyde store investeringer de kommende år, og vælger vi at investere i nye anlæg i de lokaler, vi bruger i dag, vil investeringen ikke kunne tjene sig hjem igen, lød det fra købmanden, som efter mødet udtalte til JydskeVestkysten: - Jeg er dybt taknemmelig for det store fremmøde i aften, og jeg vil gerne takke hver enkelt for at møde op. Som jeg sagde i min indledning på mødet, ved jeg, at folk er mødt op for at vise, at de støtter Henriette (købmandens kone, red.) og jeg, og jeg måtte tage mig sammen for ikke at knibe en lille tåre på sidelinjen, da jeg så, hvor mange der kom. Allan Pihl Haagensen havde trykt 500 sedler, som folk kunne tage med sig hjem og udfylde som et bevis på, at de gerne vil tegne anparter. Mindst 400 sedler blev udleveret på borgermødet, og folk stod i kø for at udfylde dem. - Folk skriver og skriver. Det er fantastisk, lød det begejstret fra købmanden i Gesten. Der skal nu holdes to borgermøder mere. Et borgermøde, hvor borgerne tegner bindende anparter, og et borgermøde, hvor selskabet stiftes. Imellem disse borgermøder skal en nedsat arbejdsgruppe kontakte kreditinstitutter, søge fonde og arbejde på at få Vejen Kommune til at acceptere, at der skal laves en afkørsel på Gestenvej, så kunderne kan gæste den nye butik, der kommer til at ligge på højre side af Gestenvej, når man kører ud af Gesten ved det tidligere plejehjem og kører mod Vejen.