Kodyl økodag på Østerlykke

330 forventningsfulde malkekøer på gården, Østerlykke, ved Harreby blev søndag sluppet løs i det spirende forår for øjnene af en kødrand af lige så forventningsfulde børn og voksne.

- Sidste år var første gang, vi oplevede køer blive lukket ud på græs. Jeg tror, det foregik et sted i Lindknud. Børnene syntes det var sjovt, så det er allerede længe siden, vi satte kryds i kalenderen, så vi også kunne være med på økodagen i år, siger Michael Møller.

Mindst lige så mange børn og voksne var med i år igen, så på markerne var der måske endda flere parkerede biler, end køer, der blev lukket på græs. Økodagen blev således et voldsomt stort tilløbsstykke.

Kom og vær med til at lukke køerne ud, lød opfordringen fra landets økologiske landmænd. Det er en opfordring, som tusindvis af børn og voksne landet over takker ja til, og hos Laust og hans kone, Stinne Stenger, er antallet af besøgende på Østerlykke på økodagen steget voldsomt. De etablerede sig som økologiske mælkeproducenter i 2007.

330 køer på græs

På ejendommen Østerlykke har Laust Stenger 330 køer på græs. Det er over landsgennemsnittet på godt 180 for økologiske mælkeproducenter. Bedriften er på 420 hektar, hvoraf størstedelen er græs. Men her er også ærter og kløver.

- Det giver en sundere mælk, og så kan den slags afgrøder gøde sig selv, siger Laust Stænger.

Med ham og konen er der fire fuldtidsansatte på bedriften. I øjeblikket har han ingen planer om at udvide besætningen, men han er overbevist om, at markedet for økologisk mælk sagtens kan bære flere producenter.

Mælken afsætter han til mejeriet Naturmælk i Tinglev, der i øjeblikket aftager økologisk mælk fra 42 producenter.