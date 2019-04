Kodeordet er gode relationer

Formand for Vejen Menighedsråd, Elna Jørgensen, skænker her en kop kaffe for rådets næstformand Marinne Borg. De to har ellers sjældent tid til at drikke kaffe, for de bruger så meget tid på menighedsrådsarbejdet, at det nærmest svarer til en halvtidsstilling for dem hver især. Foto: André Thorup

Menighedsrådet ved Vejen Kirke arbejder på at få endnu flere borgere til at gå i kirke. Alt sættes ind på at drive en synlig kirke, der følger med tiden, og man går målrettet efter at opbygge gode relationer.

VEJEN: I en tid, hvor flere melder sig ud af den danske folkekirke, kæmper menighedsrådet ved Vejen Kirke en brav kamp for at gøre kirkelivet så attraktivt som muligt i håbet om, at flere begynder at gå i kirke. - Det handler om at gøre kirken så synlig som muligt. Os, der sidder i menighedsrådet, skal også være synlige. Vi hilser på alle til kirkens arrangementer, og er der tid til en lille snak, tager vi meget gerne den. Det gælder om at få kontakt til så mange nye mennesker som overhovedet muligt. Hvis ikke vi gør en indsats, risikerer vi jo, at der ikke sidder ret mange på kirkebænkene om 50 år. Vores kerne-menighed indskrænkes hele tiden i takt med, at mange ældre sognebørn falder bort, siger Elna Jørgensen, som er formand for Vejen Menighedsråd og har siddet i menighedsrådet siden 2008. Rådets næstformand, Marianne Borg, blev valgt ind allerede i 1996, og begge har stor lyst til at gøre noget godt for både kirken og sognet. - Det er utroligt spændende at sidde i menighedsrådet, for vi har stor mulighed for at påvirke det kirkelig liv, fortæller de to kvinder.

Menighedsrådet Menighedsrådet ved Vejen Kirke består af 12 lægfolk og tre præster.Medlemmerne er valgt for en fire-årig periode, og de vælges fra en fælles opstillingsliste.



Rådet har to formål:



* Det skal sørge for, at der er et godt kirkeliv.



* Det skal skabe mulighed for udbredelse af evangeliet.



Rådet forvalter kirkens økonomi og har i Vejen ansvaret for et årligt driftsregnskab på cirka 5,5 millioner kroner.



Menighedsrådet har de samme opgaver som i enhver anden virksomhed: Ansættelser, afskedigelser, MUS-samtaler, fokus på arbejdsmiljø osv.



Rådet udfører også bygningssyn og tager initiativ til en lang række aktiviteter, for eksempel de årlige sogneudflugter og foredrag.



Rådets arbejde bakkes op af 80-90 frivillige.

Elna Jørgensen (til højrer) og Marianne Borg har begge siddet i Vejen Menighedsråd i en længere årrække, og de føler sig begge "grebet" af arbejdet. Foto: André Thorup

Samarbejder med mange Et menighedsråd er valgt for fire år af gangen, og i indeværende periode arbejder man i Vejen Menighedsråd meget med at opbygge gode relationer. Der er allerede skabt et rigtigt godt samarbejde med for eksempel Huset og med de lokale skoler. Man samarbejder også med Kærdalen, har en god kontakt til byens flygtninge og stiller hvert år med et hold til Stafet for Livet. På spørgsmålet, om det ikke kan være "op af bakke" at drive kirke i 2019, hvor kirken møder skarp konkurrence, hver gang den tilbyder en aktivitet, svarer fra de to menighedsrådsmedlemmer: - Det er rigtigt, at der i disse år er utroligt meget, som folk kan vælge at gå til, og vi skal sørge for, at kirken hele tiden følger med tiden, men der er heldigvis stadig mange i det syd- og sønderjyske, som vælger at lade deres børn døbe og konfirmere, så det er for os at se bestemt ikke en umulig opgave at drive kirke.

Ungeklub på vej Elna Jørgensen og Marianne Borg glæder sig over, at menighedsrådets arbejde bakkes op af mellem 80 og 90 frivillige, og de oplyser, at der hele tiden lanceres nye tiltag. Det nyeste skud på stammen er en nystartet ungeklub for unge i 12-års-alderen og opefter. - Vi samarbejder her med Huset, som har startet en ungerådgivning op, og der vil være tilbud både i Huset og i Sognegården. Målet er at tilbyde teenagere en mulighed for at mødes et sted, hvor samværet og fællesskabet er det bærende, og hvor det handler om andet end alkohol og fester, fortæller Elna Jørgensen og Marianne Borg. De oplyser, at de - fordi de har de poster, som de har - bruger så meget tid på at sidde i menighedsrådet, at det må betragtes som værende et halvtids-job. - Mange tror fejlagtigt, at et menighedsråd ikke rigtigt laver noget. Men det gør det i høj grad. Der er nok at se til, og jobbet er ulønnet, så man skal virkelig ville det. Det vil vi så begge to meget gerne. Faktisk er vi begge helt grebet af det arbejde, vi sidder med, lyder det begejstret fra formanden og næstformanden i Vejen Menighedsråd.