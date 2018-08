Knudepunktet er stafet-klar: Køb vores ting og støt den gode sag

De ældre på aktivitetscentret Knudepunktet i Vejen har under hedebølgen haft gang i en større produktion af flotte ting, som vil blive solgt ved årets Stafet for Livet. Det er første gang, Knudepunktet støtter kræftsagen på denne måde.

VEJEN: Mangler du et par fuglekasser til din have? Eller hvad med tre bløde, hjemmestrikkede karklude til køkkenet og en stor stofpose til alle dine indkøbsvarer?

Tingene kan du købe i Knudepunktets bod ved årets Stafet for Livet. Her sælger de frivillige ud af en større produktion, der er skabt under hedebølgen.

Aktivitetscentret har tidligere afviklet små gætte-konkurrencer ved stafetten. Det gav ikke ret mange penge til Kræftens Bekæmpelse, og derfor tænker man i år anderledes og har sat en større produktion i gang med henblik på at få tingene solgt ved stafetten og på den måde skaffe penge til Kræftens Bekæmpelse.

- Mange har allerede nu vist interesse for at købe vores ting, men salget begynder først ved stafetten lørdag 25. august klokken 10. Vi vil gerne have, at flest mulige besøger stafetten, og derfor sælger vi ikke ud af tingene på forhånd, fortæller Mary Ravn Petersen, som er frivillig på Knudepunktet og sammen med Ann Røge - leder af Knudepunktets tekstilværksted - var med til at tage initiativet til en del af salgsaktiviteten ved stafetten.