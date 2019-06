Knap 90 hold deltager i RIF Cup i Rødding

Rødding: Søndag 16. juni står knap 90 hold klar på Rødding Stadion for at deltage i RIF Cup. I alle rækker fra U6 til U12 spilles der både tre, fem og otte-mandsfodbold på 16 baner på Rødding stadion. I U6 og U7 rækkerne spilles mixhold med både drenge og piger. Fra U8 er rækkerne delt op med en masse pige- og drengehold. - De knap 90 hold kommer fra forskellige klubber i nærområdet, men der kommer også gæster langvejs fra: Varde, Vejle, Strib og Gråsten. Det er skønt, at klubberne bakker så godt op om vores stævne med flere hold fra hver klub, siger Kurt Hjorth Madsen fra Styregruppen RIF Cup 2019.

Mange tilskuere

- Vi arbejder benhårdt på at give alle deltagende hold den helt store oplevelse sammen med Rødding IF, som arrangerer stævnet. Der er arrangeret hoppeborg, besøg af brandbil, oppustelig fodboldbane, samt en stor bod, hvor der kan købes slushice, mad og drikke under stævnet. Vi har åbnet op for at man via mobiltelefon kan følge hele kampprogrammet og resultaterne i de forskellige puljer, fortæller Kurt Hjorth Madsen i en pressemeddelelse.

Det forventes, at omkring 1000 spillere, ledere og ikke mindst forældre og andre tilskuere vil besøge Rødding Stadion i forbindelse af årets RIF Cup.