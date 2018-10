Rødding: Søndag lykkedes det en af politiets patruljer at stoppe og anholde to mænd på en knallert, som de havde stjålet i baggården ved Bodega Napoleon i Østergade i Rødding.

De blev sigtet for brugstyveri og for at have kørt uden styrthjelm.

Føreren af knallerten er en 24-årig mand fra Branderup, der også blev sigtet for at have kørt på knallert under påvirkning af euforiserende stoffer og for at have transporteret en person på knallerten.

Passageren er en 21-årig mand fra Gram.