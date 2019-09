Brørup: Spirituskørsel er ikke kun noget, bilister kan blive dømt for. Det samme kan knallertkører, og den knallertkører på en lille knallert, som politiet stoppede mandag klokken 16.06 i rundkørslen, Stenbro Allé/Vejlevej, ved Brørup, risikerer at få sådan en dom.

Vedkommende blev testet med alkometeret og måtte efterfølgende bringes til et hospital for at få taget en blodprøve. Nu er han blevet sigtet for spirituskørsel.

Den sigtede er en 58-årig mand fra Brørup.