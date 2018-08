Brørup: Fredag klokken 18 standsede en af politiets patruljer en knallertkører på Vesterled i Brørup. Knallertkøreren - en 28-årig mand fra Brørup - viste sig at være påvirket af narko, så han blev sigtet for at køre knallert i påvirket tilstand. Det oplyser Ole Aamann, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi. /DAN