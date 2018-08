Jels: torsdag aften klokken 19.45 stoppede politiet en mand, som kørte på en lille knallert på Ørstedvej i Jels.

Alkometeret kom i brug, og så blev manden anholdt og kørt på hospitalet for at få taget en blodprøve. Nu er han blevet sigtet for spirituskørsel.

Den sigtede er en 62-årig mand fra lokalområdet.