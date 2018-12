Knallertkører stak af fra politiet

Brørup: til trods for at højeste tilladte hastighed i Søndergade i Brørup er 40 kilometer i timen, lykkedes det onsdag formiddag klokken 09.20 for en knallertkører at stikke af fra en af politiets patruljevogne.

Da knallertkøreren så, at politiet havde genkendt ham og havde givet tegn til, at han skulle stoppe knallerten, drejede han håndtaget i bund og stak af. Af sted gik det med politiet i hælende rundt om svinget i Hustedgade. Her så knallertkøreren sit snit til kører omkring en chikane og videre derfra i retning mod Kirsebærvej.

Her måtte politiet opgive at følge med. Det forhindrede dog ikke, at betjentene senere på dagen opsøgte knallertkøreren, der nu er blevet sigtet for : ikke at efterkomme politiets anvisninger, overtrædelse af færdselsreglerne ved at køre på fortovet og kørsel i frakendelsestiden.

Den sigtede er en 32-årig mand fra lokalområdet.