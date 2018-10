Vejen: Tirsdag klokken 12.50 stoppede en af politiets patruljer en knallertkører på en lille knallert i krydset, Fuglesangsallé/Nygårdsvej, i Vejen.

Vedkommende kørte på en lille knallert og havde en passager med bagpå knallerten, hvilket føreren af knallerten blev sigtet for.

Narkometeret kom også i brug og gav betjentene et fingerpeg om, at knallertkøreren var under påvirkning af cannabis. Derfor måtte han efterfølgende også afgive en blodprøve.

Nu er han blevet sigtet for narkokørsel. Den sigtede er en 18-årig mand fra lokalområdet.