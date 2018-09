Vejen: tirsdag eftermiddag klokken 15.45 stoppede politiet en 15-årig knallertkører i krydset, Søndergade/Jyllandsgade i Vejen.

Her blev det konstateret, at der var foretaget ulovlige konstruktive ændringer på knallerten, og at den 15-årige ikke havde nogen førerret.

Knallerten måtte den anholdte vinke farvel til - den beslaglagde politiet med henblik på konfiskation.