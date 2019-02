Kloakering i Hovborg vil blive dyrt for Vejen Forsyning

Tag- og overfladevandet vil husejerne i Hovborg selv tage sig af. Men hvem der skal betale for regnvandet på veje og pladser, er der ikke enighed om i byrådet. Nu er regningen endt hos Vejen Forsyning. Arkivfoto: Steen Rasmussen

Byrådsmedlemmerne Jørgen Lastein og Anni Grimm, som også er henholdsvis formand og næstformand i Vejen Forsyning, kæmpede forgæves for at finde en ny løsning på en strid om en millionudgift i Hovborg.

Hovborg: Hvem skal nu betale...? Den kendte strofe fra den gamle fællessang har fået ny næring i Vejen Kommune. Det handler om det omfattende projekt med separatkloakering i Hovborg, som betyder, at regnvand og spildevand skal separeres. Projektet i Hovborg adskiller sig fra øvrige separatkloakeringer ved, at alle boliger har valgt selv at håndtere tag- og overfladevand. Dermed udtræder de pågældende husstande af Vejen Forsyning med denne del. Ved selv at håndtere tag- og overfladevandet har boligejerne fået tilbagebetalt omkring 25.000 kroner fra tilslutningsbidraget. Tilbage er så vandet fra veje, pladser og indkørsler. Den del af projektet har politikerne i Udvalget for teknik og miljø samt økonomiudvalget indstillet Vejen Forsyning til at skulle betale.

Borgerne i Hovborg bliver gjort til grin, ligesom Vejen Forsyning får regningen tilsendt for denne kommunale magtdemonstration. Anni Grimm, byrådsmedlem og næstformand i Vejen Forsyning

Magtdemonstration Det var Jørgen Lastein (V) og Anni Grimm (løsgænger) ikke enige i. Jørgen Lastein fastslog, at han ikke kunne være med til at påføre Vejen Forsyning en udgift på et anseligt millionbeløb. Jørgen Lastein er formand for Vejen Forsyning. Anni Grimm, næstformand i Vejen Forsyning, var enig: - Nu får borgerne takken for indsats og fremsyn. Vejen Kommune vil nemlig ikke selv gå ind for lokal afledning af regnvandet, men foretrækker i stedet en gammeldags, unødvendig rørføring, der betyder, at hele byen skal graves op. Det vil formentlig koster cirka ti millioner kroner, hvor forslaget fra Vejen Forsyning overslagsmæssigt vil koste cirka det halve og samtidig tilføre både klimasikring og forskønnelse, mente Anni Grimm. Hun føjede til: - Borgerne i Hovborg bliver gjort til grin, ligesom Vejen Forsyning får regningen tilsendt for denne kommunale magtdemonstration.

Protest-happening På byrådsmødet fik Jørgen Lastein og Anni Grimm omdelt et bilag, som lagde op til en ny drøftelse for at finde en løsning. Frank Schmidt-Hansen var målløs: - Det er utilstedeligt og utilfredsstillende med denne protest-happening. I er udpeget som byrådets repræsentanter i bestyrelsen i Vejen Forsyning. Det her er ikke i orden. Frank Schmidt-Hansen fik prompte opbakning fra socialdemokraternes Jørgen Thøgersen. Og så skar borgmester Egon Fræhr igennem: - Vejen Forsyning er ejet af Vejen Kommune. Vi skal have fundet ud af, om det er den ene eller anden anden kasse, som skal betale, lød det fra borgmesteren. Og så blev der stemt. Et stort flertal valgte at følge indstillingen fra Udvalget for teknik og miljø samt økonomiudvalget. Jørgen Lastein og Anni Grimm stemte som de eneste imod.