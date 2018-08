Klar-parat-stafet: Nu håber de bare på tørvejr

I dag afvikler Vejen Stafet for Livet, og der kommer levende lys i lysposerne. Alt er tilrettelagt ned til mindste detalje. Det eneste, arrangørerne ikke har kontrol over, er vejret.

VEJEN: 41 hold er i skrivende stund (fredag morgen) tilmeldt årets Stafet for Livet i Vejen, og i alt 1.520 personer har sagt ja til at deltage i arrangementet, der skaffer penge til kræftsagen.

Stafettens tovholder, Dina Stubbe, oplyser, at det er cirka 250 færre end sidste år, men hun forventer, at deltagerantallet ender med at blive nogenlunde det samme som sidste år, idet mange har tradition for at melde sig til i absolut sidste øjeblik.

- Vi ved, at der er flere store hold, som ikke har nået at tilmelde alle de personer, de ønsker at tilmelde, så mon ikke vi når at få cirka 200 deltagere mere på listen, lød det torsdag aften fra en optimistisk Dina Stubbe, som på det tidspunkt kunne meddele, at alt var tilrettelagt ned til mindste detalje, og at fredagens arbejde med at stille telte op og gøre pladsen klar til stafetten godt kunne gå i gang.