Klage: Jobcentrets folk napper Aldi-kunder og handicappedes p-pladser

Kunde ved Aldi klager over, at p-pladserne er optaget af folk, der ikke har ærinde i butikken. Det rammer også handicappede kunder hos hjælpemiddel-butikken Sahva.

VEJEN: En kunde i Aldi-butikken i Søndergade i Vejen er utilfreds med p-forholdene. - Jeg kan som kunde ikke få en p-plads. Det betyder, at butikkerne mister kunder, fordi de kører igen. Og Vejen Kommune får et dårligt ry, som en kommune, der ikke magter af løse et enkelt parkeringsproblem, skriver Las Munk Frandsen fra Jels i en klage til kommunen. Han håber på en hurtig løsning efter klagen. Og lover at fortsætte med at påpege p-problemerne, som han også mener at have fundet årsagen til: - Efter Jobcentret er flyttet til området tæt ved Aldi er parkeringspladsen foran Aldi næsten altid optaget af biler, der er tilknyttet jobcentret, men ikke har noget ærinde i Aldi, skriver han i klagen. Og han gør opmærksom på, at det ikke bare rammer kunder i Aldi, som ikke kan finde en ledig p-plads. Kunder til specialsko- og hjælpemiddelbutikken Sahva har behov for at kunne køre helt hen til butikken og parkere. - For dem er en parkeringsplads lige foran forretningen 100 procent nødvendig, mener han.

Jeg som kunde i Aldi kan ikke få en parkeringsplads. Forretningerne ved parkeringspladsen mister kunder, der kører igen, og Vejen Kommune får et dårligt ry som en kommune, der ikke magter at løse et enkelt parkeringsproblem. Las munk frandsenkunde i Aldi

Kommunen undersøger klagen - Vi vil undersøge sagen for at finde ud af, hvad der er op og ned i denne sag, siger Vagn Sørensen, formand for teknik og miljøudvalget. - Hvis klageren har ret i, at der er et problem, må vi så se, om der for eksempel er behov for skiltning eller lignende. Der skal selvfølgelig være p-båse til kunderne hos Aldi og den anden butik, siger Vagn Sørensen. Han har selv været forbi Aldis p-plads forleden, hvor der viste sig at være ledige p-båse. Også avisen har været forbi Aldi et par gange, hvor der var adskillige ledige p-båse. - På Jobcentret er der en p-plads forbeholdt de ansatte på centret, så hvis der er et problem med uvedkommende biler ved Aldi, kan det være centrets kunder, der ikke kan finde en p-plads og derfor bruger Aldi-parkeringen, siger Vagn Sørensen, som understreger, at sagen skal undersøges af kommunens folk ved besøg på stedet og samtaler med Aldis ledelse og Jobcentret. Las Munk Frandsen finder situationen "helt utilfredsstillende" for alle parter. - Jeg talte i går med en ledende medarbejder i Aldi, der fortalte, at hun mange gange har talt med kommunen om problemet, men intet er sket indtil nu, skriver Las Munk Frandsen.