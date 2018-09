Kirsten Bruun hædret på landdistriktskonferencen

Hovborg: Det blev til en fornem tredjepris, anerkendelse samt hæder til Kirsten Bruun, Hovborg, ved Erhvervsministeriets landdistriktskonference i Faaborg.

Selv om det ikke helt rakte til landdistriktsprisen, så var folketingsmedlem Troels Ravn (S) en af de første til at gratulere Kirsten Bruun. Troels Ravn er medlem af Folketingets udvalg for landdistrikter og øer, og derfor deltog han i konferencen.

- Som politiker med landdistrikterne som område, kan jeg kun have stor respekt for det arbejde, som Kirsten Bruun udfører, fortæller Troels Ravn

Han føjer til: - Kirsten og hendes store hold af aktive borgere i Hovborg er jo et godt eksempel på, at der skabes initiativer som har betydning, for at der er aktiviteter i landdistrikterne

- Også som landspolitiker kan jeg kun lade mig inspirere. Erhvervsministeriet har netop bevilget 250.000 kroner til arbejdet med landsbyklynger. Med i projektet er foruden Hovborg også Lindknud, Bække, Gjerndrup og Gesten.

- Det her er endnu et af Kirsten initiativer, og det omhandler, hvordan landsbyerne kan udvikle i forhold til bosætning, borgerinvolvering og turisme - og netop skabe et grundlag for det gode liv i landdistrikterne, fastslår Troels Ravn