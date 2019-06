Kirkegården i Vejen er ramt af tyverier

Vejen: Det var et kedeligt syn, der mødte Rikke Lyager Petersen, da hun tirsdag formiddag vandede blomster i forbindelse med sit gartnerarbejde på Vejens kirkegård.

I tre af de neutrale bede, som ligger et stykke fra hinanden, havde ubudne gæster været på spil og taget blomstertyper op af jorden som salvie, løvehals og pragtskær op af jorden.

- Min første tanke var, at det handlede om drengestreger, for vi har før set, at nogen flytter rundt på blomsterne i samme område, men de er ikke dukket op igen, og det forarger mig, siger Rikke Lyager Petersen.

Hun har meget svært ved at se, hvordan man kan finde på det, og ingen af blomsterne har i øvrigt nogen særlig økonomisk værdi.

På kirkekontoret ved siden af kirkegården har hændelsen naturligvis været et samtaleemne, og i den forbindelse opfordrede kirkegårdsleder Søren Mathiasen hende til at skrive en Facebook-opdatering, som hun tirsdag lagde op på siden 'Facebook Vejen'.

- Vi blev enige om, at det skulle frem, for det er bare ikke i orden at gå og stjæle blomster fra kirkegården. Det er jo også ærgerligt, at vi går og anlægger bede, som nogle folk så vælger at grave op igen, siger hun og tilføjer:

- Vi ville bestemt foretrække, at folk kom til os og spurgte pænt, om de måske kunne få nogle blomster, vi måtte have i overskud. Det har vi givet før, siger gartneren.