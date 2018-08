Kira Martini Kvintet i Askov

Askov: Man kan snart opleve en hyggelig aften på Sløjdscenen i Askov i selskab med sangerinden Kira Martini og fire musikere fra toppen af den danske jazzscene.Det foregår lørdag 1. september kl. 20 på Sløjdscenen, Vejenvej 43, Vejen. Dørene åbnes kl. 19.00. Billetsalg på: sloejdscenen.nemtilmeld.dkNår jazzsangerinde Kira Martini og hendes kvintet går på scenen, er der tale om varm, varieret og veloplagt vokaljazz, fra et stærkt orkester, bestående af dygtige ogvelkendte musikere fra den danske jazzscene. Genremæssigt står Kira Martini et sted imellem jazz, brasiliansk musik, soul og blues, og hun har siden sin debutudgivelse indenfor jazzen i 2013, haft fart på med koncerter på både de danske og udenlandske scener. Senest udkom albummet "Yellow House Sessions", hvor hun er i selskab med sit syvmands orkester Martinis. Udgivelsen modtog fem stjerner i Berlingske Tidende og fik bl.a. også en femteplads på samme avis' liste over jazzens ti største højdepunkter i 2017.