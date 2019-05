Kineserne er vilde med Haahrs tarteletter

Kromanden på Markedsrestaurationen i Brørup har været i Shanghai for at bespise den lækkersultne millionby.

BRØRUP: De er helt vilde med den danske egnsret tarteletter i Kina - danskerne altså!

Det fik kromanden på Markedsrestaurationen i Brørup, Arne Haahr Larsen, bekræftet, da han og sønnen Stig netop har været i Shanghai for at lave maden til en kulinarisk aften primært for de mange danskere, som arbejder i den kinesiske millionby, hvor den anden søn, Max, er direktør for seks restaurationer.

- Der var fuldt hus - 150 gæster. Omkring 80 procent af dem var danskere, men der var altså også et pænt antal kinesere, og de var også helt vilde med danske tarteletter. Jeg tror faktisk, at folk på hele kloden ville kunne lide dem.

Arne Haahr lægger ikke skjul på at besøget ikke udelukkende handlede om de runde bunde af butterdej med ærter og gulerodsfyld. Det var bare den gode undskyld for at kommer på besøg hos sønnen Max Haahr og hans kone, kinesiske Emma.

- Det var da skønt at komme ned og se dem. Det sker jo ikke hver dag.