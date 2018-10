Kendt juledesigner pynter op til jul på Sønderskov

Jette Frölich, som blandt andet er kendt for sine smukke og enkle juleklip, julepynter i rød stue og i herregårdens hall. Indehaverne af Lillelund Julemuseum har skabt kontakten mellem Museet på Sønderskov og den kendte juledesigner.

SØNDERSKOV: Herregården Sønderskov julepyntes ekstra fint i år. Det er nemlig lykkedes at få den kendte juledesigner Jette Frölich fra Søllerød til at pynte både den røde stue og herregårdens hall. Hun har i masser af år pyntet til jul i både Tivoli og Illums Bolighus og er blandt andet kendt for sine enkle og smukke juleklip. Når den kendte juledesigner har valgt også at julepynte på Sønderskov i år, skyldes det en personlig invitation fra brødrene bag Lillund Julemuseum, Benny og Brian Lillelund. De besøgte sidste år Jette Frölichs private hjem i forbindelse med en julestue dér og spurgte, om juledesigneren havde lyst til at julepynte det slot, der geografisk ligger i deres "baghave". Invitationen - og ikke mindst brødrene - gjorde det et stort, personligt indtryk på Jette Frölich, som fortæller: - Brødrene er helt specielle. De er på én eller anden måde helt uberørte af tiden og af verden omkring dem, og de har en stor og ægte passion for opbygningen af deres julemuseum. Benny har samlet på mine ting i mange år og har fortalt, at han har en stor drøm om at komme til at julepynte sammen med mig. Det er syv år siden, jeg sidst har udstillet i Jylland, og mange omkring mig vil nok mene, at jeg med de opgaver, jeg allerede har lagt ind i min kalender, har rigeligt at se til. Alligevel sagde jeg ja tak til brødrenes invitation. Jeg er et nysgerrigt menneske, og jeg vil gerne hjælpe, hvor jeg kan, fortæller Jette Frölich, som efter brødrenes besøg i hendes hjem kørte til Jylland og besøgte Sønderskov. Hun blev SÅ betaget af Sønderskov, at hun godt kunne tænke sig at bo der.

Det er en skam, at der ikke findes et lille anneks eller sådan noget. Bygningen er helt utrolig smuk, og jeg synes vældig godt om den meget smukke stil. Jette Frölich, juledesigner (om Sønderskov)

Brian Lillelund har samlet på julekalendere i masser af år og ejer omkring 600 af slagsen. En del af den store samling vises i år på Sønderskov.Foto: André Thorup

Elsker farverne - Det er en skam, at der ikke findes et lille anneks eller sådan noget. Bygningen er helt utrolig smuk, og jeg synes vældig godt om den meget smukke stil. Jeg ville meget gerne prøve at bo der, lyder det fra den kendte juledesigner, som har valgt at julepynte med porcelæn i den røde stue, da rummets fremtoning og indretning minder hendes om hendes barndom. Derudover julepynter hun i hallen, der er fyldt med sarte farver som gråblå, grågrøn og douche. - Jeg elsker de Gustavianske farver, og de passer godt til det, jeg laver, fortæller Jette Frölich, som har planer om at julepynte på en måde, så naturens farver går igen, kombineret med guld og en magisk lethed.

Benny Lillelund skal assistere Jette Frölich, når hun pynter op på Sønderskov. Benny har samlet på hendes designs i mange år, og det er en stor drøm, der går i opfyldelse for ham, når han får lov til at tage ved lære af den kendte juledesigner. Her ses han med én af de store dekorationer, han i øjeblikket står og kreerer i sit værksted. Foto: André Thorup

Jule-brødrene hjælper til Hun får hjælp af Benny Lillelund fra Lillelund Julemuseum med hensyn til opbygning af udstillingen, og i riddersalen vil man fra 10. november og frem til jul kunne se en udstilling af gamle julekalendere, som Brian Lillelund samler på. Hans samling indeholder omkring 600 af slagsen, og i salen vises et udsnit af den store samling. Det bliver også Brian Lillelund, som får æren af at betjene en bod, hvor man kan købe nogle af Jette Frölichs mange værker, mens hans bror, Benny, på udstillingens åbningsdag 10. november vil være til stede i de julepyntede rum sammen med Jette Frölich.

I hallen på Sønderskov skal Jette Frölich nu pynte op til jul. På trappen i hallen ses (fra venstre mod højre) Brian Lilleund, museumsinspektør Nick Schaadt og Benny Lillelund. Foto: André Thorup

Håber på en tradition Museumsinspektør på Sønderskov, Nick Schaadt, er begejstret for julebrødrenes initiativ og for Jette Frölichs lyst til at julepynte på Sønderskov. Han håber, der bliver tale om en årlig tradition, og det håb har "jule-brødrene" også. Jette Frölich har tidligere julepyntet Illums Bolighus i 29 år, og hun er således ikke typen, der sætter noget i gang, som ikke følges op. Alligevel tør hun ikke love, at hun julepynter på Sønderskov igen næste år. Hun peger på, at hun med en alder på 78 år er nået dertil i livet, hvor et godt helbredet hurtigt kan blive udfordret.

Julekalendere fra en svunden tid vil blive vist frem i udstillingen i riddersalen på Sønderskov. Foto: André Thorup

Masser af jul begge steder Udstillingen med Jette Frölichs værker kan ses i perioden fra den 10. november til den 18. november. Sønderskov byder efterfølgende på to traditionelle juleweekender, hvor hele herregården vil være pyntet op til jul, og hvor der vil være salgsboder, gratis hestevognskørsel med mere. Der er tale om den sidste weekend i november og den første weekend i december. Her er det personalet, der står for julepyntningen. Lillelund Julemuseum har åbent alle weekender indtil jul i tidsrummet fra klokken 11 til 16. I ugen, hvor Jette Frölich udstiller på Sønderskov, er der også åbent i alle hverdage i det samme tidsrum. Mens brødrene er på Sønderskov, passes museet af deres mor, Ingrid Østergaard. Yderligere informationer om Jette Frölich og hendes designs findes på hjemmesiden www.jettefroelich.dk.

Så skal der julepyntes på Sønderskov..... Jette Frölich medbringer masser af egne designs og vil i den røde stue blandt andet pynte op med smukt porcelæn. Foto: André Thorup