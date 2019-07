Vejen: En eller flere gerningsmænd har tirsdag aften kastet en molotovcocktail på cykelstien, der går forbi Knudepunktet på Fuglesangsallé.

Politiets alarmcentral modtog en melding om hændelsen klokken 18.45, og derfor blev en af politiets patruljer sendt til gerningsstedet. Det fremgår af Syd- og Sønderjyllands Politis døgnrapport, at molotovcocktailen blev kastet ud fra buskadset langs cykelstien.

- Den brændte ud på asfalten, og ingen kom noget til. Vi har sikret os flere forskellige spor i sagen. Blandt andet har vi fundet dna-spor, så vi har gode muligheder for at kunne pågribe en gerningsmand. Så hvis der skulle være en eller nogle unge, som sidder tilbage med en dårlig samvittighed, har de mulighed for at kontakte politiet på telefon 114, siger politikommissær Lasse Rasmussen, Syd- og Sønderjyllands Politi.

Eventuelle vidner til hændelsen vil politiet også gerne tale med.

Molotovcocktailen efterlod et afbrændt område på cykelstiens asfalt, hvor der onsdag morgen stadig lå glasskår fra den brændende flaske strøet ud på cykelstien.