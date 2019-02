Kasserede ting får nyt liv på genbrugspladsen

Nu indledes der en et-årigt forsøgsprojekt på Genbrugspladsen i Brørup, hvor der som noget nyt bliver mulighed for at aflevere sine kasserede, men funktionelle ting. Forsøgsordningen begynder på fredag den 8. februar klokken 14, når Genbiksen åbner på Genbrugspladsen i Brørup.

Vagn Sørensen (V), formand for Udvalget for teknik og miljø

Cirkulær økonomi

På Genbrugspladsen stilles der et lokale til rådighed, mens fem lokale organisationer er gået sammen om at danne en forening, der har det overordnede ansvar for, at projektet fungerer. Organisationerne har på skift en uge ad gangen, hvor de sørger for at hente ting fra Genbiksen.

- Vi vil gerne støtte direkte genbrug og cirkulær økonomi. Vi skal genbruge så meget som muligt, og både medarbejdere, organisationer og borgere har efterlyst den her mulighed, så nu prøver vi, siger Vagn Sørensen, formand for Udvalget for teknik og miljø i en pressemeddelelse.

Han tilføjer: - Det er med til at give tingene længere levetid og spare på ressourcerne. Desuden støtter det nogle rigtigt gode formål.

Vagn Sørensen understreger, at borgerne skal bidrage til, at rummet hvor tingene afleveres, skal fungere. De ting, der afleveres, skal stilles ordentligt ind på hylderne, så andre også kan komme til. Det er selvsagt ikke tilladt at klunse, da tingene bliver afhentet af velgørenhedsorganisationerne.

Målet er at få flere velgørende organisationer med, så ordningen kan udvides til genbrugspladsen i Rødding og på sigt den nye genbrugsplads i Vejen, når den står færdig. Borgerne kan aflevere stort set alt lige fra service til store møbler. Dog er der andet sted på pladsen en container til tøj.

Alle er velkomne til at komme forbi med deres brugte og brugbare ting og støtte det gode formål.